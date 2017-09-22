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Общество

Новейшие образовательные комплексы появятся в трёх учебных учреждениях Псковской области

Три образовательных организации Псковской области стали лауреатами мероприятий Выставки образовательных организаций за 2016-2017 учебный год. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования региона, победителями стали Дновский железнодорожный техникум, Центр развития ребенка — детский сад №22 города Великие Луки и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Вручение дипломов и ценных подарков (сертификаты на постановку новейшего образовательного комплекса) состоится в городе Пскове на торжественном мероприятии, посвященному Дню учителя.

В мероприятиях выставки приняли участие 14 тыс. 807 образовательных организаций из всех регионов Российской Федерации. Основная цель выставочных мероприятий - активизация обмена опытом между образовательными организациями. Мероприятие призвано содействовать развитию системы образования Российской Федерации.

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