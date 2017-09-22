Семинар для учителей немецкого языка пройдет в Пскове 29 сентября

14:42, 22 сентября 2017, ПАИ

29 сентября с 14:00 до 18:00 в Пскове состоится семинар для учителей немецкого языка по теме «Einsatz des Brettspiels «Abenteuerreise Deutschland» im extracurricularen Unterricht» (мультипликатор Гёте-Института). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

Мероприятие проводится рамках реализации образовательного проекта, инициированного немецким культурным центром им. Гёте в Москве.

Семинар будет проходить по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 13, зал РЦДО. Регистрация на семинар обязательна по электронной почте: ov.shrayner@edu.pskov.ru (ФИО, название школы).