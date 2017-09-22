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Общество

Поучаствовать в опросе об охране труда призхывает псковичей Минтруд

Жителей Псковской области просят принять участие в опросе Минтруда России, целью которого является содействие государственным реформам в области охраны труда, связанных с повышением безопасности на рабочих местах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте».  Опрос проводится в течение двух недель – с 15 по 30 сентября.

Посетителям сайта предлагается ответить на вопросы об отношении к вопросам безопасности на рабочем месте, о состоянии охраны и безопасности труда в их организациях и так далее. 

Результаты опроса будут учтены при подготовке предложений по популяризации культуры безопасного труда.

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