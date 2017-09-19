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Экономика

«Вредные» советы от Сбербанка. №4: Про потребительские кредиты

Если вам сегодня нужно

Очень срочно вдруг купить

Холодильник, телевизор

Или свой автомобиль,

Посмотрите, сколько денег

Вам на все на это надо,

И придумайте, откуда

Вы их сможете достать.

У друзей, родных и близких

Понемногу вы займите,

А потом годами прячьтесь,

От стыда чтоб не сгорать.

Без сомнений заявляем —

Свое счастье всех важнее!

И пока вы весь в обновках,

Остальной мир подождет.

На самом деле: Часто получается так, что нужно купить что-то именно сейчас, пока есть скидки, острая необходимость или горячее желание. Если при этом вы совершенно не хотите быть обузой для родных, то вас спасет потребительский кредит. Главное – попасть под акцию Сбербанка и успеть до 15 октября! Сейчас банк предлагает взять кредит по фиксированным ставкам, варьирующимся в зависимости от срока кредитования. Так, с поручителем можно взять кредит на срок от 3 до 24 месяцев по ставке 12,9% годовых, а без обеспечения на такой же срок – под 13,9% годовых.

Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

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«Вредные» советы от Сбербанка. №3: Про рефинансирование кредитов «Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ «Вредные» советы от Сбербанка. №1: Про ипотечные кредиты
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