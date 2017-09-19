«Вредные» советы от Сбербанка. №4: Про потребительские кредиты
Если вам сегодня нужно
Очень срочно вдруг купить
Холодильник, телевизор
Или свой автомобиль,
Посмотрите, сколько денег
Вам на все на это надо,
И придумайте, откуда
Вы их сможете достать.
У друзей, родных и близких
Понемногу вы займите,
А потом годами прячьтесь,
От стыда чтоб не сгорать.
Без сомнений заявляем —
Свое счастье всех важнее!
И пока вы весь в обновках,
Остальной мир подождет.
На самом деле: Часто получается так, что нужно купить что-то именно сейчас, пока есть скидки, острая необходимость или горячее желание. Если при этом вы совершенно не хотите быть обузой для родных, то вас спасет потребительский кредит. Главное – попасть под акцию Сбербанка и успеть до 15 октября! Сейчас банк предлагает взять кредит по фиксированным ставкам, варьирующимся в зависимости от срока кредитования. Так, с поручителем можно взять кредит на срок от 3 до 24 месяцев по ставке 12,9% годовых, а без обеспечения на такой же срок – под 13,9% годовых.
Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru.
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