Реконструкция автомобильной дороги Степанково – Крутовраг продолжается в Великолукском районе

15:13, 22 сентября 2017, ПАИ

В Великолукском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Степанково – Крутовраг на участке км 2+060 – км 6+581. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На текущий момент заканчиваются работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности. Выполняется устройство земляного полотна и кюветов, искусственных сооружений.