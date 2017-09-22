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Общество

Герой комиксов РЖД рассказал дновским детям о безопасности на железнодорожных путях

21 сентября, в городе Дно, рамках проведенных акций герой комиксов ОАО «РЖД» Железный Макс в формате интерактивных уроков рассказал воспитанникам детских садов №8 и №2 «Теремок», а также учащимся средней образовательной школы №50, почему железная дорога является зоной повышенной опасности, и сыграл с ними в викторину на знание правил, которые необходимо соблюдать при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», для поддержания активного интереса во время занятий детям были продемонстрированы анимационные видеоролики, где в главной роли выступает мультипликационный Железный Макс. В завершение развлекательно-обучающей программы супергерой вручал ребятам памятные сувениры.

Кроме того, Железный Макс побывал на железнодорожных переездах города Дно, проверил, насколько хорошо водители помнят правила дорожного движения, и провел с ними инструктаж. В социально-профилактических мероприятиях, направленных на формирование культуры безопасного поведения на железной дороге и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов приняли участие свыше 500 человек.

«Такое внимание к вопросу обеспечения безопасности граждан в границах железной дороги неслучайно – с начала 2017 года в Псковской области в результате пренебрежительного отношения к соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и правил поведения на железнодорожных объектах пострадало 11 человек», - добавили в пресс-службе.

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