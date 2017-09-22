Эстония усилит контроль документов и транспорта

14:54, 22 сентября 2017, ПАИ

25-29 сентября полиция Эстонии усилит контроль документов и транспортных средств вблизи границы с Латвией связи с проведением в Таллинне саммита Совета Европейского Союза в сфере цифровых технологий, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны. Также будет усилен контроль в районе морского порта и аэропорта.

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар отметил, что выборочная проверка документов будет осуществляться в разных регионах по всей Эстонии. С особой тщательностью будут проверять прибывающих в Эстонию пассажиров, в том числе и тех, кто путешествует внутри границ ЕС.

«Пассажиры должны учесть это и запланировать больше времени. В эти дни люди обязательно должны иметь при себе удостоверяющий личность документ, паспорт или ID-карту», - подчеркнул Иво Утсар. Он добавил, что при отсутствии документов человек должен быть готовым к тому, что установление личности может занять определенное время.

По словам руководителя бюро пограничной охраны, такие меры будут применяться для обеспечения безопасности участников саммита и жителей Эстонии.