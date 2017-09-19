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Экономика

Прожиточный минимум в России превысил 10 тысяч рублей

За второй квартал этого года прожиточный минимум в России установлен постановлением правительства в размере 10,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. По сравнению с первым кварталом он стал больше на 4,2%.

Для трудоспособных людей прожиточный минимум стал больше на 4,3% и составил 11163 рубля, для пенсионеров - на четыре процента, его размер стал равен 8506 рублям. Для детей рост составил 4,1%, прожиточный минимум для них установлен на уровне 10160 рублей.

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