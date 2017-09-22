0
13:28
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
12:03
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова
09:59
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
17:18
Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ
14:32
Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена
11:41
Олег Брячак подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского облсобрания
14:39
В Псковской области глав администраций могут обязать отчитываться о доходах перед губернатором
Еще новости
Политика

Законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов рассмотрят в Госдуме

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов со стороны органов службы занятости. Документ размещен на сайте Правительства.

«Законопроектом предполагается внесение в закон норм в части: определения особенностей организации занятости инвалидов, предусматривающих инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи и содействия в поиске и сохранении работы, в том числе во взаимодействии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается предоставлять органами службы занятости такую госуслуги, как сопровождаемое содействие занятости инвалидов для оказания индивидуальной помощи в трудоустройстве и в дальнейшей работе. Авторы предусмотрели и наделение органов госвласти полномочиями по утверждению порядка оказания сопровождаемого содействия занятости инвалидов, а также по изданию методических рекомендаций, касающихся содействия и помощи в трудоустройстве инвалидов.

«В целях повышения объективности оценки деятельности органов службы занятости по оказанию инвалидам содействия в трудоустройстве законопроектом предусматриваются полномочия Минтруда России по установлению показателей эффективности указанной деятельности и осуществлению ежегодного анализа полученных результатов», — сообщается в документах.

В России, по состоянию на 1 января текущего года, трудовую деятельность осуществляли всего 32% инвалидов трудоспособного возраста, при этом в 2016 году по направлениям органов службы занятости трудоустроено только 15% от числа инвалидов, находящихся в поиске работы, отмечается в пояснительной записке законопроекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова
22 сентября 2017
С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова 16
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 сентября 2017
Началась первая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ) 18
Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ
21 сентября 2017
Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ 3
Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена
21 сентября 2017
Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена
Олег Брячак подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского облсобрания
21 сентября 2017
Олег Брячак подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского облсобрания 3
В Псковской области глав администраций могут обязать отчитываться о доходах перед губернатором
20 сентября 2017
В Псковской области глав администраций могут обязать отчитываться о доходах перед губернатором 2
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад
19 сентября 2017
Дональд Трамп констатировал, что некоторые части мира находятся на пути в ад

Идет загрузка...