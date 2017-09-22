Законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов рассмотрят в Госдуме

16:25, 22 сентября 2017, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов со стороны органов службы занятости. Документ размещен на сайте Правительства.

«Законопроектом предполагается внесение в закон норм в части: определения особенностей организации занятости инвалидов, предусматривающих инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи и содействия в поиске и сохранении работы, в том числе во взаимодействии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается предоставлять органами службы занятости такую госуслуги, как сопровождаемое содействие занятости инвалидов для оказания индивидуальной помощи в трудоустройстве и в дальнейшей работе. Авторы предусмотрели и наделение органов госвласти полномочиями по утверждению порядка оказания сопровождаемого содействия занятости инвалидов, а также по изданию методических рекомендаций, касающихся содействия и помощи в трудоустройстве инвалидов.

«В целях повышения объективности оценки деятельности органов службы занятости по оказанию инвалидам содействия в трудоустройстве законопроектом предусматриваются полномочия Минтруда России по установлению показателей эффективности указанной деятельности и осуществлению ежегодного анализа полученных результатов», — сообщается в документах.

В России, по состоянию на 1 января текущего года, трудовую деятельность осуществляли всего 32% инвалидов трудоспособного возраста, при этом в 2016 году по направлениям органов службы занятости трудоустроено только 15% от числа инвалидов, находящихся в поиске работы, отмечается в пояснительной записке законопроекта.