Об альтернативных источниках «зеленой» электроэнергии рассказали школьникам сотрудники «Псковэнерго»

17:01, 22 сентября 2017, ПАИ

22 сентября ученики псковской школы №11 стали участниками экологической образовательной акции, направленной на воспитание культуры бережного отношения к энергоресурсам. Уроки энергосбережения для всей параллели четвертых классов подготовили и провели специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

На занятии по энергосбережению школьникам рассказали об альтернативных источниках получения «зеленой» электроэнергии и способах экономии энергоресурсов в быту, преимуществах энергосберегающих ламп и энергоэффективных технологий. Также ребята узнали, что разумная экономия электричества позволит не только уменьшить платежи за её потребление, но и поможет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду при её выработке. В завершение занятия школьники получили от энергетиков расписания уроков с памятками по электробезопасности.

Занятия по энергосбережению, которые стартовали в регионе с началом учебного года, являются частью комплексной программы, реализуемой ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках Года экологии. Параллельно, в течение недели, с 13 по 21 сентября на режимных энергообъектах филиала «Псковэнерго» в Пскове и Великих Луках проходили Дни открытых дверей для студентов профильных специальностей высших и средне специальных учебных заведений в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Подробнее о правилах энергосбережения в быту можно узнать на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Экономное электричество».