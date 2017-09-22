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Общество

Активисты ОНФ выявили два объекта в Пскове с опасной для жизни и здоровья граждан зоной

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пскове в ходе мониторинга строительных площадках выявили два объекта, где участки под строительство не имеют ограждений и являются опасной зоной для жизни и здоровья граждан, особенно детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В ходе выездной проверки на объектах по улице Народная, 13 и улице Кузбасской дивизии, 10 в областном центре общественники зафиксировали отсутствие ограждений вокруг строительных площадок, отсутствие информационных щитов с паспортами объектов, пунктов помывки колес строительного транспорта, а также знаков въезда-выезда.

«На сайте компании-застройщика указано, что по данным адресам будут возведены многоквартирные жилые дома, квартиры в которых уже предлагаются к продаже. Мы беспрепятственно прошли к объектам. На стройплощадках мы увидели глубокие котлованы, разрытый грунт, работающую технику. Участки расположены вплотную к многоквартирному жилому дому №15 по улице Народной, стройплощадки не огорожены, тяжелая строительная техника с грязными колесами перемещается по тротуарам, где ходят люди.  Представитель компании-застройщика сообщил, что на данном этапе ведутся работы по подготовке строительных площадок, само строительство еще не стартовало», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Псковской области Сергей Елизаров.    

Общественники считают, что меры по обеспечению безопасности граждан должны быть предприняты застройщиком несмотря на то, что юридически строительство еще не началось. «В непосредственной близости расположены многоквартирные жилые дома, детская площадка. Доступ детей к разрытым глубоким траншеям ничем не ограничен, ограждения территории под застройку нет, пункта охраны нет. Мы увидели, как строительная техника ездит по тротуару, где ходят люди, размазывая по асфальту грунт с колес. В темное время суток граждане подвергаются опасности быть травмированными», – пояснил Елизаров.

Активисты Народного фронта направили обращения в комитет по строительному и жилищному надзору администрации региона, в администрацию областного центра и в прокуратуру города Пскова с просьбой провести проверку и, в случае выявления нарушений, принять меры реагирования. 

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