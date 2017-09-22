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Общество

Более 200 школьников и студентов собрались на гражданско-патриотический форум в Стругокрасненском районе

В Псковской области прошел гражданско-патриотический молодежный форум под девизом «Сороковой бор - память партизанской славы», который организовало молодежное движение «Наш выбор!» Стругокрасненской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие объединило более двухсот школьников и студентов со всей области. В нем приняла участие заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Программа трехдневного слета включала в себя волонтерские работы по восстановлению композиции панорамы партизанского лагеря, экспедицию на территорию бывшей партизанской базы, где в годы Великой Отечественной войны скрывались более трех тысяч мирных жителей.

В рамках образовательной программы форума Ольга Мирвалиева совместно со специалистами областного центра медицинской профилактики провела тренинговые занятия по нескольким темам. Обсуждались, в частности, профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде, сохранение психологического здоровья.

Ребята активно участвовали в дискуссии, интересовались вопросами здорового образа жизни, информацией о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об установленной законом ответственности за те или иные правонарушения и преступления.

Перед подростками выступили представители казачества, которые рассказали об истории, традициях, быте и культуре казаков, а посланцы клуба «Патриот» организовали соревнования по сборке и разборке автомата. Руководитель клуба «Высота» провел для детей военно-тактические интерактивные игры. Состоялся также образовательный квест «Партизанскими тропами». За время проведения форума двадцать его участников вступили в ряды юнармейского движения региона.

В следующем году состоится 10-й слет, на который планируется пригласить несовершеннолетних из всех муниципальных районов области.

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