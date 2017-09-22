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Общество

О плюсах и минусах соцсетей узнали псковские первокурсники

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев встретился с первокурсниками Псковского агротехнического колледжа, чтобы оградить учащихся от интернет-мошенников, а также напомнить им основные правила безопасного пользования Сетью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Речь шла о плюсах и минусах социальных сетей, об опасностях, которые могут подстерегать пользователей в виртуальном пространстве, о том, что такое игровая зависимость. Как показывает практика, выложенные в Сети какие-либо информации или фотографии, а также неосторожные высказывания нередко могут доставить человеку в дальнейшем немало проблем, отметили в УМВД.

Андрей Афанасьев рассказал ребятам о мерах, принимаемых органами внутренних дел по предупреждению мошеннических проявлений, а также об ответственности, которая предусмотрена законодательством за преступления в сфере компьютерных технологий.

Затем гость ответил на вопросы молодежной аудитории. Подобные встречи псковских учащихся с сотрудниками правоохранительных органов и общественностью стали традиционными.

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