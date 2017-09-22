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Общество

В Идрице состоялись сборы сотрудников воспитательных служб исправительных колоний

На базе исправительной колонии в Идрице (Себежский район) прошли учебно-методические сборы сотрудников воспитательных служб подведомственных исправительных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участники сборов обсудили актуальные вопросы, возникающие в процессе организации воспитательной работы с осужденными. Начальников отрядов ознакомили с последними изменениями уголовно-исполнительного законодательства и различными методическими рекомендациями.

Кроме того, при проведении сборов уделено особое внимание противодействию коррупции, в том числе ответственности за совершение коррупционных преступлений.

После основной части сборов состоялось тестирование на знание нормативной базы, регламентирующей деятельность воспитательной службы, и обход исправительной колонии, на примере которой сотрудники воспитательного отдела учреждения рассказали про особенности организации работы.

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