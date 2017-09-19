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Экономика

36 тонн белорусских томатов не попали в Псковскую область

21 сентября в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии двух партий свежих томатов весом 36 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Решение о запрете принято на основании введенных Россельхознадзором временных ограничений в отношении свежих томатов, ввозимых из Республики на территорию Российской Федерации. В частности, в фитосанитарных сертификатах отсутствовала информация о месте производства перемещаемой продукции. Запрещенные к ввозу партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.

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