36 тонн белорусских томатов не попали в Псковскую область

16:41, 22 сентября 2017, ПАИ

21 сентября в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии двух партий свежих томатов весом 36 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Решение о запрете принято на основании введенных Россельхознадзором временных ограничений в отношении свежих томатов, ввозимых из Республики на территорию Российской Федерации. В частности, в фитосанитарных сертификатах отсутствовала информация о месте производства перемещаемой продукции. Запрещенные к ввозу партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.