0
16:24
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
15:21
Часовые пояса
13:28
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
12:42
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:20
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
09:19
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
22:36
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад»
Еще новости
Общество

Россияне стали меньше доверять врачам

Доверие к врачам у россиян за последние несколько лет уменьшилось, сообщает ВЦИОМ.

Если в 2015 году о своем доверии к этой профессии говорили 55% респондентов, то в 2017 году - 36%, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного 31 августа-4 сентября среди 1600 человек.

Не доверяют врачам 20% опрошенных (21% было в 2015 году), затруднились высказать свое отношение к ним 44% опрошенных (против 24% в 2015 году).

Социологи отмечают, что те, кто в последнее время обращался в государственную (39%) или частную поликлинику (39%), доверяют врачам больше, чем те, кому в последнее время медицинская помощь не требовалась (29%).

О том, что врачи сегодня занимают высокое положение в обществе, сказали 32% (40% было в 2014 году и 55% - в 2013 году). Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных (против 24% и 19% в 2014 и 2013 годах соответственно). 42% ответить затруднились (36% и 26% было в 2014 и в 2013 годах).

Высокооплачиваемой профессию врача назвали 25% опрошенных, хотя в 2014 году о подобном говорили 41%. 35%, в свою очередь, считают, что данная профессия недоходная (29% было в 2014 году). 40% ответить затруднились (против 30% в 2013 году).

По данным опроса, с врачами и другими медицинскими работниками (медсестры, санитары и др.) у россиян, помимо традиционных «лечение, лекарства» (22%), «здоровье» (13%) преимущественно связаны такие положительные ассоциации, как: «помощь» и «спасение» (19%), «надежда» (13%), «доброта» и «внимательность» (9%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2017
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
22 сентября 2017
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
22 сентября 2017
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
22 сентября 2017
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад»
21 сентября 2017
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР «Северо-Запад» 3
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
21 сентября 2017
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
Ямочный бомонд: ПАИ-live с Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым (ВИДЕО)
21 сентября 2017
Ямочный бомонд: ПАИ-live с Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым (ВИДЕО)

Идет загрузка...