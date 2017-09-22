Россияне стали меньше доверять врачам

16:13, 22 сентября 2017, ПАИ

Доверие к врачам у россиян за последние несколько лет уменьшилось, сообщает ВЦИОМ.

Если в 2015 году о своем доверии к этой профессии говорили 55% респондентов, то в 2017 году - 36%, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного 31 августа-4 сентября среди 1600 человек.

Не доверяют врачам 20% опрошенных (21% было в 2015 году), затруднились высказать свое отношение к ним 44% опрошенных (против 24% в 2015 году).

Социологи отмечают, что те, кто в последнее время обращался в государственную (39%) или частную поликлинику (39%), доверяют врачам больше, чем те, кому в последнее время медицинская помощь не требовалась (29%).

О том, что врачи сегодня занимают высокое положение в обществе, сказали 32% (40% было в 2014 году и 55% - в 2013 году). Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных (против 24% и 19% в 2014 и 2013 годах соответственно). 42% ответить затруднились (36% и 26% было в 2014 и в 2013 годах).

Высокооплачиваемой профессию врача назвали 25% опрошенных, хотя в 2014 году о подобном говорили 41%. 35%, в свою очередь, считают, что данная профессия недоходная (29% было в 2014 году). 40% ответить затруднились (против 30% в 2013 году).

По данным опроса, с врачами и другими медицинскими работниками (медсестры, санитары и др.) у россиян, помимо традиционных «лечение, лекарства» (22%), «здоровье» (13%) преимущественно связаны такие положительные ассоциации, как: «помощь» и «спасение» (19%), «надежда» (13%), «доброта» и «внимательность» (9%).