Жители Дно обокрали вагонное депо на 100 тысяч рублей

16:32, 22 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли хищение имущества на сумму 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам-жителям Дно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 статьи 158 «Кража» УК РФ. В ходе расследования было установлено, что в августе трое дновцев 28 и 32 лет тайно проникли в помещение заготовительного цеха вагонного депо и совершили хищение имущества транспортной организации общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Имущество злоумышленники вывезли на автомобиле.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступление удалось раскрыть, при проведении обысковых мероприятий все похищенное имущество изъято и возвращено предприятию. Злоумышленники в ходе предварительного расследования дали признательные показания.

Мужчинам грозит наказаниев виде лишения свободы сроком до пяти лет.