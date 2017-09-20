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Жители Дно обокрали вагонное депо на 100 тысяч рублей

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли хищение имущества на сумму 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам-жителям Дно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 статьи 158 «Кража» УК РФ. В ходе расследования было установлено, что в августе трое дновцев 28 и 32 лет тайно проникли в помещение заготовительного цеха вагонного депо и совершили хищение имущества транспортной организации общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Имущество злоумышленники вывезли на автомобиле.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступление удалось раскрыть, при проведении обысковых мероприятий все похищенное имущество изъято и возвращено предприятию. Злоумышленники в ходе предварительного расследования дали признательные показания.

Мужчинам грозит наказаниев виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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