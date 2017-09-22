Участки улицы Либнехта в Великих Луках закроются для проезда из-за земляных работ

16:36, 22 сентября 2017, ПАИ

В связи с производством земляных работ по прокладке водопровода в период с 21 сентября по 2 октября в Великих Луках будет закрыт для проезда всех видов автотранспорта участок дороги по улице К. Либнехта от проспекта Октябрьского до улицы Зверева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также в период с 9:00 25 сентября по 9 октября будет закрыт участок дороги по улице К. Либнехта от проспекта Октябрьского до улицы Пионерской для проезда всех видов автотранспорта.

Движение автобусов № 3, № 115, № 126 и на «Вскувицу, Ленок» будет осуществляться в прямом и обратном направлении по проспекту Октябрьскому, без заезда на остановку «Драмтеатр» и улицу Некрасова.

МП «Водоканал» города Великие Луки приносит извинения за причиненные неудобства.