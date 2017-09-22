Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

19:28, 22 сентября 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

«Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицински­м обслуживанием, застрахованы государством», - отметили в ведомстве.

Более подробную информацию можно найти на сайте или узнать по телефону 8 (8112) 59-25-32.