Расписание автобусов изменится в Великих Луках с 25 сентября

16:39, 22 сентября 2017, ПАИ

В связи с производством земляных работ по прокладке водопровода на улицеК.Либкнехта в Великих Луках с 25 сентября и до окончания работ изменится расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, автобусы № 2 «Дубрава – Дорожный», № 3 «Жбк- Магистральный», № 16 «Лаврино – Льнокомбинат» № 19 «Телецентр – Дорожный», № 115 «Мебельный комбинат – Булынино», № 126 «Великие Луки – Дерганово – Максимиха», а также автобус на с/о «Ленок» в рабочие дни недели и "Вскувица – Ленок» проследуют в прямом и обратном направлении через проспект Октябрьский (без заезда на площадь Ленина).