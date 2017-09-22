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ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний поединок с ФК «Муром»

23 сентября футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт очередной домашний поединок. В роли соперника выступит команда Владимирской области «Муром», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Матч пройдёт на стадионе «Экспресс» и начнётся в 16:00.

Великолучане после девяти туров имеют в своём активе одиннадцать очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Футболисты «Мурома» набрали на этом турнирном отрезке 15 очков и занимают 5-ю строчку таблицы.

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