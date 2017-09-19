Ущерб от гибели урожая из-за погоды составил 1,5 миллиарда рублей

17:20, 22 сентября 2017, ПАИ

Ущерб от гибели урожая в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил на совещании о ходе уборочной кампании в РФ под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом пишет РИА Новости.

«Сезон в этом году выдался сложный, весенние заморозки, позднее лето, к сожалению, не без потерь, пострадали около 200 тысяч гектар, прямой ущерб составил 1,5 миллиарда рублей», — сказал Ткачев.

Министр добавил, что в настоящее время министерство работает с регионами и вырабатывает механизм поддержки наиболее пострадавшим из них.