0
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
Еще новости
Экономика

Ущерб от гибели урожая из-за погоды составил 1,5 миллиарда рублей

Ущерб от гибели урожая в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил на совещании о ходе уборочной кампании в РФ под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом пишет РИА Новости.

«Сезон в этом году выдался сложный, весенние заморозки, позднее лето, к сожалению, не без потерь, пострадали около 200 тысяч гектар, прямой ущерб составил 1,5 миллиарда рублей», — сказал Ткачев.

Министр добавил, что в настоящее время министерство работает с регионами и вырабатывает механизм поддержки наиболее пострадавшим из них.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 4
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 11
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес

Идет загрузка...