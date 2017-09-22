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Общество

День Петра и Павла Рябинников наступил по народному календарю

23 сентября отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, сообщает calend.ru. В IX веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев и пострадал за это. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю Петру. О жизни Павла, также проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы; настой из нее употребляли для излечения от простуды.

Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Верили, что от бессонницы помогает простой обряд: нужно взять ветку рябины и очертить ею окружность вокруг себя. Поскольку рябину считали средством, изгоняющим злых духов, все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями.

Из рябины делали также любимые в народе настойки и наливки. Для этого нужно было собрать ягоды после первых морозов, тщательно перебрать, засыпать в бутыль, залить водкой и поставить в темное место на два-три месяца. Каждые три-четыре дня бутыль полагалось встряхивать. По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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