Студенты из архитектурно-строительного университета прибыли на экскурсию в Псков

10:10, 23 сентября 2017, ПАИ

Студенты Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета прибыли на экскурсию в Пскове. Актер труппы Денис Кугай расскажет молодым людям об истории Псковского драмтеатра .Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Петербуржцы, по их собственному признанию, не могут не посетить памятник архитектуры со 110-летней историей после реконструкции.

Идею для путешествия студентам подсказал известный псковский (и теперь уже петербургский) архитектор, музыкант и друг Дениса - Константин Самоловов, который сейчас преподает в СПБГАСУ.