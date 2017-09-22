0
22:58
Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части
20:28
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
16:24
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
15:21
Часовые пояса
13:28
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
12:42
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:20
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
Еще новости
Общество

Гонка внедорожников стартует в Новоржевском районе

23 сентября в Новоржевском районе состоятся Международные соревнования авторалли 4х4 «Кудяевские озера», посвященные Дню партизанской славы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в соревнованиях приглашаются экипажи внедорожников, соблюдающие определенные условия в своей категории. Участникам предоставляется возможность показать свои силы в четырех номинациях: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт», «Экстрим» - по уровню сложности. Трасса соревнований представляет собой кольцо протяженностью 3 км. Один автомобиль может быть заявлен только в одну категорию.

Регистрация участников ведётся до 10:00 23 сентября. Информацию можно получить по телефонам (88-11-43)-221-01, 8-921-505-60-95.

Во время соревнований организованы зрительские зоны по всему участку трассы, а также трасса хорошо просматривается с центральной площадки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части
22 сентября 2017
Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части 3
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
22 сентября 2017
Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2017
День без осадков прогнозируется в Псковской области 23 сентября
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова 2
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
22 сентября 2017
Домашний зефир приготовили участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017»
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
22 сентября 2017
25 сентября вертолёт санавиации приступит к работе в Псковской области
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
22 сентября 2017
Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации с учения «Запад-2017»
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР
21 сентября 2017
Экс-председатель госкомитета Псковской области назначена руководителем направления в ЦСР 3

Идет загрузка...