0
09:43
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
20:10
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
14:14
Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
13:15
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
08:17
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
13:42
Поэт. Стихи. Бумага
11:49
Спасибо Довлатову за это
Еще новости
Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове

23 сентября в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский». Он приурочен к 436-й годовщине обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском Молодёжном центре.

Гостей праздника ожидает пять площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытный двор. Начало в 12:00.

В районе Покровской башни (у отеля «Покровский») будет разбит лагерь реконструкторов из семи шатров и 40 бойцов. Представители клубов исторической реконструкции «Плесков-град», «Бор Хейм», «Орден», «Псковская вольница» и «Чертог Раса» обучат гостей праздника основам ремесел чеканки монет, резьбы по дереву, прядению нити, а также покажут и расскажут, как проходили допросы в пыточной избе.

С 13:00 до 17:00 у Петровского бастиона будет организовано бесплатное ристалище для детей и взрослых, победителей ждут подарочные сертификаты от отеля, а за 2 и 3 место – подарки от мастерской авторской керамики.

Кроме того, в рамках празднования состоится дефиле исторического костюма, для горожан проведут показательные бои с пояснениями. Специальным гостем праздника станет рок фолк-группа «Вольный ветер».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
23 сентября 2017
Исторический праздник «Воевода Шуйский» открывается в Пскове
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
21 сентября 2017
IV Всероссийский медиафорум «Человек и вера» открылся в Пскове
Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
21 сентября 2017
Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
20 сентября 2017
Военный оркестр с 90-летней историей впервые выступит в Пскове
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
19 сентября 2017
Псков вошел в топ-15 городов для недорогих осенних путешествий
Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове
18 сентября 2017
Комедия «Старший сын» завершила фестиваль «Заповедник» в Пскове
Показ фильма «Нелюбовь» и встреча с режиссером Звягинцевым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2017
Показ фильма «Нелюбовь» и встреча с режиссером Звягинцевым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Спектакль «Невидимая книга» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2017
Спектакль «Невидимая книга» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...