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Общество

Псковские байкеры закрывают мотосезон

23 сентября в Пскове состоится закрытие мотосезона, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» псковского мотоклуба «Позитивная механика».

Программа:

14:00 – сбор у памятника Александру Невскому.

14:30 — на стоянке у памятника пройдут любительские заезды по мотоджимхане, для желающих попробовать свои силы (призы за лучшие результаты)

16:00 – выдвижение организованной колонной в сторону мотоклуба «Позитивная механика».

17:30 — начало праздничной программы.

Входной билет — 100 рублей. Девушкам за рулём мотоциклов — бесплатно.

Место проведения: Белый мох — Псков, Лужская, 1. Заезд по указателю «мотоклуб» с Ленинградского шоссе.

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