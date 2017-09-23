Псковские байкеры закрывают мотосезон
23 сентября в Пскове состоится закрытие мотосезона, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» псковского мотоклуба «Позитивная механика».
Программа:
14:00 – сбор у памятника Александру Невскому.
14:30 — на стоянке у памятника пройдут любительские заезды по мотоджимхане, для желающих попробовать свои силы (призы за лучшие результаты)
16:00 – выдвижение организованной колонной в сторону мотоклуба «Позитивная механика».
17:30 — начало праздничной программы.
Входной билет — 100 рублей. Девушкам за рулём мотоциклов — бесплатно.
Место проведения: Белый мох — Псков, Лужская, 1. Заезд по указателю «мотоклуб» с Ленинградского шоссе.