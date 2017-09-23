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Общество

Мастер-класс по арт-терапии состоится сегодня в псковском Центре лечебной педагогики

23 сентября в 12:00 в Пскове на базе Центра лечебной педагогики дифференцированного обучения (улица Яна Райниса, 56) пройдёт серия мастер-классов. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, состоятся мастер-класс по арт-терапии «Дети талантливы все», мастер-класс «Дети рисуют с детьми» и мастер-класс «Кофейные зарисовки».

Занятия проведёт педагог – организатор Екатерина Сергеева, которая  является сертифицированным преподавателем методики правополушарного рисования, ученицей Стива Лестера, арт-педагогом, психологом дошкольного образования и учителем изобразительного искусства.

Также Екатерина Сергеева - организатор праздника «Народные традиции», посвящённого Дню Славянской письменности и культуры, активист Общероссийского народного фронта, участник проекта «Равные возможности детям», волонтёр Благотворительного Фонда «Старость в Радость» по работе в  доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Добавим, что мастер-классы проводятся под патронажем АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» в рамках акции «Рисовать – легко» под руководством директора студии «Рисующий город Art» Екатерины Сергеевой. Это мероприятие направленно на создание возможности живого общения, при которой дети смогут приобрести новый интересный опыт, понять, что рисовать не только легко, но и интересно. При этом у ребенка останется на память собственноручно изготовленная картина.

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