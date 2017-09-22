Всеволод Козловский опубликовал график строительства дворового катка в Великих Луках

17:41, 22 сентября 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, член регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный Фронт За Россию» в Псковской области Всеволод Козловский опубликовал в соцсетях график строительства катка в Великих Луках по улице Рабочая, дом 5, который горожане выиграли в конкурсе компании Nivea.

Согласно графику, монтажные работы начнутся с 9 октября и продолжатся до 9 ноября. На установку ледового покрытия также отведен месяц – с 20 ноября по 20 декабря.

«Огромное спасибо за помощь и поддержку Андрею Беляеву, Александру Гаврилову, Юрию Власюку», - добавил Всеволод Козловский.