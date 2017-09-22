Оглавление

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18:19, 22 сентября 2017, ПАИ

Новоиспеченные депутаты 6-го созыва Псковской городской Думы избрали из своего состава председателя представительного органа и главу Пскова. Впервые за долгое время могло показаться, что в борьбе за этот пост у Ивана Цецерского есть реальный конкурент в лице лидера местных справедливороссов Олега Брячака, который даже отказался от мандата регионального парламентария, чтобы побороться за пост псковского градоначальника. Однако установочная сессия гордумы, состоявшаяся 22 сентября, завершилась безоговорочной победой г-на Цецерского, наглядно продемонстрировав расклад сил в новом созыве псковского парламента.

Цена вопроса

Тот факт, что лидер Псковского регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак возглавил список партии на выборах в гордуму Пскова, был расценен наблюдателями как попытка справедливоросса выступить в качестве политического «паровоза». И попытка, кстати, не слишком сильная: очевидно, что до того же Владимира Жириновского, возглавившего на этих же выборах список псковской ЛДПР (впрочем, ровно то же самое вождь либерал-демократов регулярно проделывает на выборах по всей стране) г-ну Брячаку в электоральном плане более чем далеко.

Однако сам Олег Брячак поспешил заявить, что вполне серьезен в своих намерениях стать городским депутатом. В самом начале кампании он рассказал, что в случае, если оппозиция сумеет получить в гордуме достаточное число мест, сложит мандат областного парламентария и примет участие в борьбе за пост главы города. Тем не менее, многими его слова были восприняты со скепсисом. Можно было предположить, что речь идет о ситуации, в которой представители оппозиции смогут получить в гордуме больше 50% голосов, что представлялось более чем маловероятным.

На выборах 10 сентября «Единая Россия» завоевала 15 депутатских кресел. Еще 8 мандатов досталось так называемой «команде Гавунаса»: действующему в интересах опального олигарха Михаила Гавунаса блоку «Справедливой России» и КПРФ с примкнувшим к ним самовыдвиженцем-одномандатником. Наконец, по одному мандату получили представители ЛДПР и «Яблока». Таким образом, даже если расценивать всю представленную в гордуме оппозицию, как единый «монолит», получалось, что расклад сил в новом созыве городского парламента – 15 против 10, что для претензий на пот главы Пскова было явно маловато.

Тем не менее, Олег Брячак огорошил наблюдателей, действительно согласившись принять пост депутата Псковской городской Думы и заявив о намерении участвовать в выборах городского главы.

Резонно было предположить, что это означает намерение «команды Гавунаса» привлечь на свою сторону, во-первых, элдэпээровца и «яблочника», а во-вторых - кого-то из депутатов-единороссов. Учитывая, что каждый мандат достался гавунасовцам дорогой ценой (Иван Цецерский заявил, что речь идет о суммах от 5 до 10 миллионов рублей), имело смысл задействовать финансовые ресурсы экс-вице-спикера областного Собрания и «купить» недостающие голоса.

Именно этой проблеме, собственно, и были посвящены выступления губернатора Псковской области Андрея Турчака и руководителя Псковского городского отделения «Единой России» на состоявшейся 19 сентября городской конференции «Единой России». Заявив о поддержке кандидатуры Ивана Цецерского на пост главы Пскова, губернатор обратился к однопартицам из числа вновь избранных депутатов гордумы, на которых, по его словам, оказывалось «оголтелое давление»: «Эти люди считают, что нас можно купить. Нас купить нельзя - у нас есть свои убеждения». Ему вторил Иван Цецерский: «Сейчас кое-кто пытается купить избранных депутатов «Единой России», да вот фиг!».

Соответственно, главной интригой назначенной на 22 сентября установочной сессии гордумы, единственным вопросом повестки дня которой значилось избрание главы Пскова, было то, сумеет ли «команда Гавунаса» поколебать принципы кого-либо из депутатов от «Единой России».

Гламурная сессия

Избрание главы и прежде вызывало повышенный интерес у публики. Напомним, в Пскове эта процедура проходила в четвертый раз. В 2007 году, после внесения изменений в Устав Пскова и избрания 4-го созыва гордумы, главой Пскова из состава депутатов был избран Ян Лузин. В 2009 году он покинул этот пост, чтобы стать главой администрации. А вакантное место занял Иван Цецерский. В 2012 году, после избрания 5-го созыва гордумы, он был благополучно переизбран.

Но все предыдущие разы иллюзий относительно того, что выборы могут пойти не по «сценарию», не было. Теперь же амбициозные заявления г-на Брячака и слова губернатора о попытках давления на депутатов-единороссов заставили многих задуматься: как далеко простираются возможности Михаила Гавунаса в Пскове? По крайней мере, только так можно было объяснить небывалый ажиотаж, царивший в Городском культурном центре, где по традиции проходят сессии гордумы.

Понаблюдать на «историческим событием» пришли политики, чиновники, общественники, журналисты, члены «околополитической» тусовки, а также, видимо, «команды поддержки» новоиспеченных депутатов. К последним, видимо, относились три гламурного вида девушки в черном, сидевшие рядом с корреспондентом ПАИ.

Малый зал ГКЦ был полон «под завязку»: сотрудникам аппарата пришлось поставить там дополнительные стулья. Яблоку негде было упасть и в фойе. Тем, кому сидячих мест не хватило, переминались с ноги на ногу в дверях. А в самом культурном центе дежурили сотрудники полиции: заставляя вспомнить о недавнем усилении мер безопасности на территории участковых избирательных комиссий, где особенно рьяно шло досрочное голосование.

Вопрос о «галочке»

Участники сессии начали с оргвопросов: надо было выбрать счетчика, секретаря, членов редакционной комиссии. А самое главное – членов комиссии по проведению тайного голосования по выборам главы. Таковых по традиции всегда было три, но коммунисты предложили расширить состав комиссии, увеличив ее размер до пяти. Однако до обсуждения этого предложения дело не дошло: за «особую тройку» проголосовали 16 депутатов, тем самым автоматически закрыв вопрос и обозначив реальный расклад голосов в гордуме.

В состав комиссии вошли представительница «Единой России» Ольга Федорова, либерал-демократ Сергей Барабанов и «яблочник» Артур Гайдук. Самовыдвиженец Сергей Колосов и коммунист Дмитрий Михайлов оказались забаллотированы и проиграли в рейтинговом голосовании. Эта первая неудача заставила представителей оппозиции нервничать.

«Фракцию КПРФ отстранили от участия в счетной комиссии?! Предлагаю вернуться к количеству ее членов!» - возмутился г-н Михайлов, но ему объяснили, что «поезд ушел».

Коммуниста поддержал Олег Брячак, который, сославшись на то, что ни один вновь избранный депутат в состав комиссии по подсчету результатов тайного голосования не вошел, потребовал: «Давайте действовать максимально открыто! Ни в какие комнаты с урной для голосования никто не уходит. Давайте исключим инсинуации вокруг выборов главы города». Справедливоросс пояснил, что, по его данным, проголосовавшие за Ивана Цецерского должны будут подтвердить это, сфотографировав бюллетень. Из соображений безопасности он также потребовал, чтобы депутаты проставляли в бюллетене исключительно «галочки» и одной и той же авторучкой.

Г-на Брячака заверили, что голосование и так будет вестись непосредственно в Малом зале ГКЦ, здесь же пройдет и подсчет голосов. Что же касается вопроса о «галочках», то тут мнения депутатов разделились. Дмитрий Барабанов, в предыдущем созыве гордумы представлявший КПРФ, а в этом – «Единую Россию», возмутился: «А что это за такой нацистский настрой? Одна ручка, один карандаш, один кусочек хлеба, 50 грамм фронтовых...». «Я могу в бюллетене нарисовать сердечко, галочку, нарисовать купола золотые, могу «Псков» написать!» - продолжил он.

Дискуссию, перерастающую в спор, остановил Иван Цецерский, который на правах председателя Думы предыдущего созыва вел сессию. «Я пока председатель и никто меня не заменял и никто заменять не сможет! Глава города ведет сессию. У нас тут не областное Собрание и не митинг», - уколол он областных коллег, прозрачно намекнув Олегу Брячаку, что тот зря сдал мандат регионального парламентария и влез на чужую территорию.

Затем перешли к выдвижению кандидатов на пост главы. Дмитрий Михайлов по бумажке зачитал решение КПРФ поддержать кандидатуру справедливоросса Олега Брячака, принятию которого, по его словам, предшествовала «большая работа в партии» и «кропотливое изучение мнения псковичей на форумах в сети интернет». «Власти нужна ротация, необходимо избрать главой города нового человека», - резюмировал коммунист.

То ли г-н Михайлов видел текст заявления впервые, то ли у него в принципе проблемы с чтением вслух, но выступление первого секретаря горкома КПРФ производило удручающее впечатление, заставляя вспомнить другого члена компартии, Леонида Ильича Брежнева.

Единоросс Сергей Гаврилов выдвинул кандидатуру Ивана Цецерского. А избранная от «Справедливой России» Юлия Пожидаева «внезапно» предложила «вспомнить традиции самоуправления» и выдвинуть на пост главы Пскова человека, который набрал большой процент голосов в одномандатном округе, а именно – Елену Полонскую.

Эта попытка вбить клин между единороссами была обречена на неудачу: г-жа Полонская незамедлительно взяла самоотвод, скромно напомнив, что у Григорий Стороненков набрал в округе еще больше голосов. Дмитрий Михайлов попытался расценить эти слова как предложение выдвинуть на главу Пскова самого г-на Стороненкова, но тот поспешил заявить: «Я не собираюсь баллотироваться!»

Пятнадцатиминутка ненависти

Претендентам на пост главы предстояло выступить перед депутатами и гостями сессии с программной речью и ответить на вопросы фракций. Олег Брячак, которому выпало быть первым, попытался изменить сценарий, поинтересовавшись: «Можно сначала вопросы?» Но Иван Цецерский был не расположен давать оппоненту хоть малейшую возможность сыграть по собственным правилам: «Или вы выступаете или вы не выступаете!» - заявил он. «Как у вас жестко!» - удивился справедливоросс. «У нас не демократия, ту, которую вы пытаетесь насадить!» - парировал г-н Цецерский.

Олег Брячак, впрочем, все равно начал с ответа на незаданный вопрос. Рассказав историю краха таможенного бизнеса своей семьи (и параллельно, кстати, косвенным образом весьма нелестно отозвавшись о деловых качествах собственного отца, оставившего его в 25 лет один на один с идущим ко дну предприятием), он резюмировал: «Я был вынужден объявить себя банкротом». Г-н Брячак выразил уверенность, что этот факт его биографии непременно вызвал бы интерес у оппонентов, но заверил, что несмотря на временные трудности он умети хочет «работать, создавать, созидать».

Затем Олег Брячак вкратце обрисовал ситуацию в Пскове и области. Делал он это исключительно мрачными красками. По сути, это была очередная «десятиминутка ненависти» - сродни тем, что справедливоросс устраивал в Собрании.

Проблемы областного центра, по его мнению, заключаются в том, что «в городе нет хозяина», а «в Думе нет настоящего лидера», и «пока еще никто не сказал Турчаку «Нет!». По всему выходило, что сделать это готов только он.

Тем временем 15 минут, отведенные на выступления, истекли. «Мне нужно еще 3-4 минуты», - попросил Олег Брячак. «Я думаю, коллеги, надо предоставить. Это очень интересное выступление!» - обратился Иван Цецерский к депутатам, вызвав смех в зале.

Эти последние минуты Олег Брячак потратил на то, чтобы озвучит оферту городским парламентариям. «Если не справлюсь - ровно через год саму уйду в отставку. Этого времени достаточно!» - заверил он их. И завершил свое выступление слоганом, несколько скомпрометировавшим себя после 1996 года: «Пожалуйста, подумайте, проголосуйте сердцем, а не так, как вам рекомендовали!»

Фракция «ЕР» могла задать претенденту три вопроса и этим правом воспользовалась по полной программе.

Денис Иванов поинтересовался у Олега Брячака, как тот намерен стать главой гордумы, если, будучи банкротом, не имеет право три года возглавлять юрлица. Г-н Брячак был готов к атаке с этой стороны. «К сожалению, ни вы ни я не являемся юристами. Я проконсультировался с юристами и могу заявить, что есть экспертное мнение, что главой города я быть могу. Предлагаю не устраивать дискуссию», - сказал он.

Владимир Воробьев спросил, почему кандидат, «с виду здоровый», не проходил службу в армии и даже не состоит на воинском учете. «Да, я не служил. Я учился какое-то время в тверском суворовском училище, это было в девяностые и мне этого хватило. Мне нужно было взять лопату и строить генералу армию?!» - не без апломба заявил Олег Брячак. И добавил: «В армию я не попал и не служил, и не жалею, но если сейчас будет какая-то ситуация, связанная с НАТО - пойду добровольцем!» «А стрелять я умею, и крепок физически!» - заверил он.

Тут, впрочем, справедливоросс явно допустил промашку. Ольга Федорова, директор одной из псковских школ, его ответ возмутил: «Кто-то может и строил генеральские дачи, но это было время Чеченской войны. Многие мои ученики воевали, погибли…» - сказала она.

Наконец, Дмитрий Барабанов вспомнил слова Олега Брячака о том, что на депутатом оказывается давление региональной администрацией, и потребовал: «Вот вы говорите что нас «ломали». Расскажите, как меня ломал Турчак?» Претендент на пост главы Пскова в ответ опяснил, что его не совсем верно поняли, и пустился в пространные рассуждения, завершив их тезисом о том, что «город фактически не распоряжается землей, а ведь от этого можно получить значительный доход!»

Представитель ЛДПР Сергей Барабанов попросил г-на Брячака подробнее рассказать про судьбу стадиона «Электрон», с которым связан еще один скандал в биографии политика. Но тот, по сути, лишь повторил много раз озвученные тезисы относительно того, что стадиона с таким названием в Пскове, по сути, нет и никогда уже больше не будет, и что единственный выход – построить на этом участке жилой квартал, а в качестве бонуса – «развивающий комплекс» с катком…

«Это ваша ахинея!»

«Слово предоставляется следующему кандидату: мне лично», - заявил глава Пскова Иван Цецерский. Его выступление, по большому счету, напоминало традиционные отчеты главы о проделанной работе. Г-н Цецерский рассказал об отношениях между городской и областной властями и о том, чего благодаря этим отношениям удалось добиться. Напомнил о достижениях последних лет: реконструкция набережных Псковы и Великой, Финского парка, и улицы Калинина, ремонт дворов, строительство новой школы, приближающаяся Ганза-2019…

А кроме того, он, по сути, сформулировал свое кредо на посту главы Пскова: «Я давал слово всем. Хотите нести ахинею?! Пожалуйста! Это ваша ахинея! Задача председателя - дать слово! Пожалуйста, вырабатывайте идеи, предлагайте!» «Покажи, что ты можешь. Не на словах, – бла-бла-бла, - а на реальном деле!» - резюмировал он.

У представителей оппозиции тоже были домашние заготовки: кандидата от «Единой России» спрашивали про контракты на уборку города, отношение к точечной застройке, новые сборы с горожан и новую школу. Но чувствовалось, что оппоненты г-на Цецерского подкованы слабо: он легко обходил их «ловушки». А Юлии Пожидаевой и вовсе заявил: «Не торопитесь забивать мне гол! Вы мне его никогда в жизни не забьете!»

«8 сбоку, ваших нет»

Когда дело дошло до процедуры голосования, Олег Брячак снова напомнил о своем требовании: чтобы все депутаты ставили в бюллетене исключительно «галочку» и обязательно одной ручкой. Но справедливороссу объяснили, что такое требование не соответствует закону.

Тогда Олег Брячак потребовал, чтобы ему разрешили участвовать в подсчете голосов. «Нет», - коротко ответил Иван Цецерский. «Как?» - удивился Олег Брячак. «Да вот так! – парировал единоросс. - Вы Гайдуку доверяете?» «Нет. Я никому не доверяю, даже себе», - заявил г-н Брячак. И, похоже, сказал чистую правду.

Упомянутый всуе «яблочник» Артур Гайдук кстати вспомнил, что должен озвучить «особую позицию партии»: «Яблоко» в его лице не будет поддерживать ни одного из претендентов. Это «ни мира, не войны, армию распустить» очень не понравилось Ивану Цецерскому. Так что он даже счел возможным процитировать комментарий Алексея Малова из фэйсбучных баталий, любезно указав авторство ремарки: «Так вы за вакханалию или за порядок?!»

Наконец, депутаты проголосовали а бюллетени были посчитаны. Иван Цецерский получил 16 голосов, став главой Пскова в третий раз. Олег Брячак остался «при своих», набрав 8 голосов. Еще один бюллетень был испорчен.

«Спасибо большое за участие! – обратился новоиспеченный глава к коллегам. - Особенно членам фракции «Единой России»! Слухов распространялось очень много, как вас там покупают, но вы оказались настоящие бойцы», - заявил он.

Олег Брячак же, как и следовало ожидать, результатами остался недоволен. «Это не голосование. Это цирк, это фарс!!! Я его не признаю!» – распалялся он. Оказывается, справедливоросс углядел, что депутаты, голосовавшие за Цецерского, ставили вовсе не «галочек», а буквы, да еще и ручками с пастой разных цветов.

«Мы теперь имеем доказательства того, что среди вас была проведена работа! Иван Николаевич, это некрасиво, это недопустимо!» - практически кричал политик. «Спасибо, принял к сведению», - хладнокровно отвечал ему глава Пскова.

* * *

Взвинченность Олега Брячака можно понять. 10 сентября «команда Гавунаса» ценой неимоверных усилий и получила 8 мандатов. Новая кампания – по выборам главы города – также проиграна: группа не смогла расширить свое влияние в новом составе гордумы, хотя такие попытки явно предпринимались. Впереди – выборы главы администрации Пскова. И не похоже, чтобы у оппозиции были шансы повлиять на этот процесс.

В итоге у «гавунасовцев» в Думе «золотое» меньшинство, которое не способно всерьез повлиять на принятие каких-либо существенных решений. Вопрос только – что им с ним делать. За еще одну трибуну для «десятиминуток ненависти» цена явно слишком велика.

Самому Олегу Брячаку теперь, пожалуй, все виды вернуться в региональный парламент: по закону возможность для этого, отказавшись от мандата теперь уже депутата гордумы, у него есть.