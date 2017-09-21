В Петербурге грядут опасные заморозки

19:28, 22 сентября 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили оранжевый уровень опасности из-за ночных заморозков, пишет «Российская газета»

Согласно прогнозу Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации, вплоть до 25 сентября по ночам в Северной столице и ее пригородах, а также в Карелии и Новгородской области столбик термометра опустится до минус трех градусов Цельсия.

Впрочем, как отмечает пресс-служба Гидрометцентра, это не самые сильные холода в России. Так, на Урале температура может опуститься до минус шести, в Бурятии ожидают мокрый снег, большинство регионов страны накроют заморозки.

При этом Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу дает более благоприятный прогноз. Например, Петербургу на выходных обещают до +19 градусов днем и около + 9 ночью.