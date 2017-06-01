Псковские спасатели рассказали, как осенью водителям нужно вести себя на дорогах

19:34, 22 сентября 2017, ПАИ

Псковские спасатели рассказали о ряде правил, которых должен придерживаться водитель в осенний период. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта.

Общие правила движения на скользкой дороге:

1. Снижайте скорость.

2. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам.

3. Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких резких движений.

Необходимо помнить, что в осентю световой день короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автомобиля в дождь необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла. Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения.