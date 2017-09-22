Пострадавшим от ливней товаропроизводителям Псковской области выделят 300 млн рублей

19:41, 22 сентября 2017, ПАИ

Псковская область может дополнительно получить 300 млн рублей для оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, потерявшим часть урожая в результате неблагоприятных погодных условий в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. С такой просьбой губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву в пятницу, 22 сентября, на совещании «О ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ», которое прошло в Республике Адыгея.

Как рассказал глава региона, в этом году в периоды заготовки кормов и уборки урожая практически ежедневно на территории Псковской области проходили дожди. В результате двукратного переувлажнения почвы часть урожая зерновых, рапса, картофеля и кормовых культур была потеряна, и по предварительным оценкам ущерб для сельского хозяйства области составил порядка 500 млн рублей, отметил Губернатор.

Несмотря на это, подчеркнул Андрей Турчак, по состоянию на 1 сентября этого года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил более 113%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сельскохозяйственных организациях это показатель составил более 117%.

В ответ на это премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву оказать необходимую поддержку региону. Для этого в ближайшее время в Псковскую область приедет экспертная комиссия Министерства, которая оценит реальный ущерб, нанесенный дождями сельскохозяйственной отрасли Псковского региона. Планируется, что средства поступят в регион уже в ноябре — декабре этого года, после завершения работы комиссии.