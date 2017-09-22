Владимир Легойда призвал псковских студентов «отделять шум от сигналов»

20:28, 22 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 сентября, в Пскове в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета российский церковный и общественный деятель, журналист, ученый и педагог Владимир Легойда провел открытую лекцию в рамках 4-го Всероссийского медиафорума «Человек и вера», который в эти дни проходит в Пскове. Мероприятие было посвящено взаимоотношениям современного общества и церкви. Слушателями лекции стали более сотни человек: студенты и преподаватели ПсковГУ, журналисты, жители Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе лекции ученый затронул тему автоматизации интеллектуального процесса и, как следствие, стремительного изменения профессиональной среды. Главным отличием человека от искусственного интеллекта, по мнению педагога, является память. Поэтому Владимир Легойда призвал студентов как можно больше ее тренировать и развивать. «Учиться и не размышлять — занятие пустое. Размышлять и не учиться — опасное. Не размышлять, и не учиться — преступление», — сказал он.

Говоря об особенностях современной информационной среды, Владимир Легойда отметил, что современные информагентства в погоне за оперативностью не всегда уделяют должное внимание перепроверке фактов. В связи с этим он призвал читателей информационных ресурсов быть вдумчивыми и «отделять шум от сигналов».

Кроме того, в формате вопрос-ответ Владимир Легойда обсудил с участниками встречи тему чтения, современных и актуальных авторов, ажиотаж вокруг новинок кинематографа, а также ряд философских вопросов о мученичестве, сохранении целостности человека, религиозной мотивации.

Ранее в рамках фестиваля «Человек и вера» состоялась встреча студентов ПсковГУ с международным обозревателем Леонидом Млечиным на тему «100 лет русской революции». 23 сентября в университете пройдет круглый стол «Современная журналистика: проблемы и тенденции развития».

Напомним, в 4-ом Всероссийском медиафоруме «Человек и вера» принимают участие журналисты из разных субъектов Российской Федерации. Организатором мероприятия выступает Всероссийская Государственная телерадиокомпания. Девиз форума — «Россия начинается здесь».