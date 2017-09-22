Три образовательных учреждения Псковской области стали лауреатами Всероссийского смотра-конкурса

20:49, 22 сентября 2017, ПАИ

Три образовательных учреждения Псковской области названы лауреатами-победителями Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций, сообщили в Государственном управлении образования Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Лауреатами стали Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Дновский железнодорожный техникум и Центр развития ребенка — детский сад № 22 города Великие Луки. Торжественная церемония вручения дипломов и ценных подарков победителям пройдет в Пскове 10 октября и будет посвящена Дню учителя, добавили в ведомстве.

Всего во Всероссийском смотре-конкурсе приняли участие более 8,2 тыс образовательных организаций со всей страны, из которых почти 680 стали победителями.

Конкурс проходил с 23 января по 28 февраля текущего года в инновационном онлайн-формате. Для участия в нем образовательные организации выкладывали на официальный сайт смотра-конкурса информацию о достижениях обучающихся и преподавателей, внешкольной деятельности, благотворительности, истории учреждения в формате презентаций, текстов, фото- и видеофайлов.

Добавим, что Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс проводится с целью развития обмена передовым опытом между образовательными организациями, популяризации и внедрения инновационных подходов в области образования, стимулирования образовательных организаций к новым профессиональным связям и другие.

Конкурс проводят Управление системы качества образования и мониторинга показателей подготовки кадров, Управление стратегии, анализа и прогноза в сфере образования, Управление популяризации и внедрения инновационных образовательных технологий, Управление политики в сфере массовых мероприятий, Информационный центр методического сопровождения Агентства по современному образованию и науке Обрнаука.РФ.