Владимир Мединский наградил орденами Григория Лепса, Надежду Бабкину и Аллу Сурикову

21:11, 22 сентября 2017, ПАИ

Министр культуры Владимир Мединский вручил награды за заслуги в области культуры. Церемония награждения прошла в Большом театре 22 сентября, сообщает РИА «Новости».

Ордена «За заслуги перед Отечеством» получили певец Григорий Лепс и руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина. Режиссер Алла Сурикова награждена орденом Почета, а актер Сергей Никоненко — орденом Александра Невского. Среди других лауреатов также значатся художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин, директор Московского цирка Никулина Максим Никулин, президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова и другие.

Мединский отметил, что за последние годы посещаемость российских музеев увеличилась в 50 раз, а театров — на 35%. «Такой интерес к культуре появляется не сам по себе, это потому что вы отлично работаете. Все эти цифры — свидетельство и яркости вашего труда», — добавил он.