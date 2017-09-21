Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы из-за России

22:18, 22 сентября 2017, ПАИ

Социальная сеть Facebook будет помечать заказчиков рекламы политического характера. Любой пользователь, вне зависимости от того, попадает ли он под целевую аудиторию объявления, сможет увидеть страницу, которая разместила рекламу. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Новые правила прозрачности политической рекламы связаны с возможным вмешательством России в президентские выборы США. По словам Цукерберга, он также передал конгрессу США данные о политических объявлениях, которые распространяли аккаунты, якобы связанные с российскими властями.

«Когда кто-то покупает политическую рекламу на телевидении, СМИ обязано раскрыть информацию о том, кто за нее заплатил», — заявил Цукерберг.

Изменения должны вступить в силу в ближайшие месяцы. Кроме того, социальная сеть планирует нанять дополнительно 250 сотрудников, которые будут следить за достоверностью освещения выборов по всему миру.