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Российский Burger King потребовал запретить показ «Оно»

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания Burger King (ООО «Бургер Рус») потребовало запретить к показу в России фильм «Оно» — новую экранизацию одноименного романа Стивена Кинга. Об этом сообщает Sostav.ru.

В жалобе, которая была подана в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится, что главный герой фильма, клоун Пеннивайз, является точной копией маскота «Макдоналдса», из-за чего у сети создается «преимущество на рынке быстрого питания».

«Так как ассоциативная реклама имеет сильное влияние на потребителя, то это наносит существенный вред Burger King и грубо нарушает наши права и интересы. В частности, сократился поток клиентов, тем самым ООО «Бургер Рус» несет существенные убытки», — говорится в обращении.

В разговоре с «Ведомостями» представитель Burger King подтвердил, что такая жалоба действительно подавалась. «Цель обращения — убрать фильм там, где будет возможно. Также хотим сделать посыл деятелям кино, что не нужно рекламировать наших конкурентов», — добавил он.

Сиквел «Оно» вышел в широкий прокат 5 сентября 2017 года. По итогам первого уик-энда только в американском прокате фильм заработал 117 миллионов долларов, став самым кассовым хоррором в истории кино. Рецензию нашего кинообозревателя Муслима Камалова можно прочитать тут.

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