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Страна и мир

Более 400 тысяч человек эвакуировали по всей России с 10 сентября

Уже 12 дней продолжается волна звонков о минировании социальных объектов по всей территории России. Ни одно из предупреждений не подтвердилось, но за это время из зданий было эвакуировано более 400 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно статистике, предоставленной источником, за 12 дней были эвакуированы более тысячи зданий в 80 городах России. Чаще всего объектами ложного минирования становились торговые центры, вокзалы, школы, административные здания и аэропорты.

Авторы телеграм-канала «Рациональные числа» свели воедино все данные об эвакуациях из СМИ и комментариев властей. По их информации, в 74 городах было проведено 1010 эвакуаций. Лидерами по этому показателю стали Москва (168 случаев), Пермь (78), Омск (56), Петербург (32) и Архангельск (23).

Звони с предупреждениями не прекращаются. 22 сентября были эвакуированы сразу 16 региональных управ в Москве. Волна телефонных звонков докатилась и до Северного Кавказа: в Махачкале сообщили о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий, экстренно выведены люди из здания правительства республики Дагестан.

При этом, по данным Interfax, только за 13 сентября в Москве было эвакуировано более 100 тысяч человек. Звонки с предупреждениями о минировании начались на Дальнем Востоке и в Сибири 10 сентября. 13 сентября волна ложных сообщений дошла и до Москвы: были эвакуированы Киевский, Курский и Ярославский вокзалы, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова (МГМУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ), торговые центры «Метрополис», «Капитолий», «Европейский» и еще несколько ТЦ.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ложные звонки могут быть связаны с лицами, причастными к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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