Историк нашел схему немецкого автомата времен Второй мировой на памятнике Калашникову

21:27, 22 сентября 2017, ПАИ

Военный историк Юрий Пашолок обнаружил на скульптурной композиции в честь российского конструктора Михаила Калашникова схему немецкого автомата времен Второй мировой войны StG 44. О находке он написал в фейсбуке.

Различные модификации автоматов Калашникова представлены на задней части памятника. Среди них и схема — штурмовой винтовки Хуго Шмайссера, которая в начале производства в Германии обозначалась как MKb42(H) и только в октябре 1944 года была переименована в StG 44.

Автор памятника Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в скульптурную композицию, если ему докажут, что там действительно изображена схема немецкого автомата.

«Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертеж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47» — заявил скульптор памятника Михаилу Калашникову Салават Щербаков.

Памятник Калашникову был открыт на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве 19 сентября в День оружейника — профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. «Многие хотели, чтобы Калашников был без оружия, но мы сделали так, что автор смотрит на свой автомат как на произведение искусства, например, как на скрипку Страдивари», — рассказал тогда Щербаков.