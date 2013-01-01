Вернуться на главную страницу Фото 1 из 98 Завершился всероссийский медиафорум «Человек и вера»

Всероссийский медиафорум «Человек и вера», который проводится уже в четвертый раз и впервые на Псковской земле, сегодня завершился торжественной церемонией награждения. Перед церемонией гости из разных регионов страны смогли познакомиться с выставкой лучших псковских пейзажистов, оганизованной редакцией Комсомольской правды в Пскове «Россия начинается здесь». Учредителем 4-го Всероссийского медиафорума «Человек и вера» является Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК). В форуме принялит участие руководители ВГТРК, а также журналисты со всей России.