Юные псковские спортсмены поздравили мотострелков с днем образования части

22:58, 22 сентября 2017, ПАИ

22 сентября в Луге (Ленинградская область) спортсмены отделения единоборств детско-юношеской спортивной школы «Мастер» поздравили 25-ю отдельную гвардейскую Севастопольскую Краснознаменную мотострелковую бригаду имени Латышских стрелков показательным выступлением.

Как сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации армейского рукопашного боя, это не первый опыт взаимодействия юных спортсменов рукопашного боя и военнослужащих 25-й мотострелковой бригады. В августе 2017 года военные оказали шефскую помощь в организации детских спортивных сборов.

Все дети участники были отмечены грамотами за подписью командира бригады гвардии полковника Андрея Архипова, затем посмотрели парад, ознакомились с вооружением, военной техникой, попробовали кашу полевой кухни и получили памятные подарки.

Подготовили выступление тренеры Владимир Евдокимов, Дина Дымова.