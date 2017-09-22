Спецприз губернатора Псковской области на медиаконкурсе «Человек и вера» получила ГТРК «Курск»

23:01, 22 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 сентября, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского открытого конкурса телевизионных фильмов, теле- и радиопрограмм «Человек и вера». В ней приняли участие руководители ВГТРК, журналисты и операторы из разных регионов страны.

Заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков вручил специальный приз губернатора региона в номинации «Россия начинается здесь». Его получил филиал ВГТРК ГТРК «Курск» за телевизионный фильм «Так и буду жить», рассказывающий о жизни и служении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

От имени губернатора региона и от себя лично Максим Жаворонков поблагодарил Всероссийскую государственную телерадиокомпанию и лично генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, а также Московский Патриархат в лице Владимира Легойды за возможность провести фестиваль в Псковской области и за сохранение и продвижение в обществе главных ценностей: семьи, добра и милосердия. «Для нас это большая честь принимать 4-йВсероссийский медиафорум „Человек и вера“ на нашей земле», — подчеркнул Максим Жаворонков.

Всего на конкурс было прислано более 200 работ, которые боролись за звание лучших в семи номинациях. Награды также получили журналисты Псковского филиала ВГТРК за лучшую операторскую работу в телевизионном фильме «Беседы реставраторов» и лучший сюжет/репортаж в информационной радиопрограмме «Мастерская духа».

Помимо этого, участники конкурса получили специальные призы от ГТРК «Псков», Псковского областного Собрания депутатов, главы города Пскова и других.

Лучшие телевизионные работы, представленные на фестивале, будут показаны на телеканале «Спас», отметил присутствующий на церемонии награждения директор телеканала Борис Корчевников.

Напомним, что в эти дни в Пскове проходит Всероссийский медиафорум «Человек и вера». Его главная цель — возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотизма и развитие благотворительности. Организатором фестиваля является Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК).