Руководитель регионального департамента ВГТРК назвал церемонию закрытия форума «Человек и вера» «мини-Оскаром в Пскове»

22:46, 22 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 сентября, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония закрытия IV Всероссийского фестиваля телевизионных и радиопрограмм «Человек и вера». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В церемонии приняли участие руководители ВГТРК, теле- и радиожурналисты из более 60 регионов России, представители духовенства, власти Пскова и Псковской области. Организатором фестиваля выступила Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

На суд жюри было представлено более 160 работ из пятидесяти регионов страны. Самая большая конкуренция - в номинации «Лучший телевизионный сюжет» и «Лучшая публицистическая программа».

Заместитель генерального директора, руководителя регионального департамента ВГТРК, председатель жюри конкурса «Человек и вера», Рифат Сабитов поздравил участников и организаторов мероприятия с тем, что «праздник телевизионного творчества удался» и назвал церемонию закрытия фестиваля «мини-оскаром в Пскове».

Победители номинаций фестиваля получили заслуженные награды из рук Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойда, лауреата телевизионной премии «ТЭФИ» Леонида Млечина, телеведущего Бориса Корчевникова, Епископа Гдовского, викария Псковской епархии Фомы, директора Центра лечебной педагогики Андрея Царевалитературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова. Были также учреждены специальные призы от губернатора Псковской области, Псковского облатсного Собрания, Псковской и Великолукской Епархий, ВГТРК «Пcков».

Специальный приз от имени Главы города Пскова коллективу ВГТРК «Волгоград» вручил депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев. «Я признателен журналистам, за то, что вы возрождаете и сохраняете духовные и нравственные ценности, культурные традиции, укрепляете межнациональные отношения, учите патриотизму и милосердию», - отметил депутат.

По итогам фестиваля гран-при завоевали ГТРК «Лотос» и ГТРК «Башкортостан". Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.

Участников фестиваля поздравили ансамбль «Сказ», театр народного танца «Русские узоры, духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон», воспитанники театральной мастерской «Гвозди» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и детской коррекционной школы № 5.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы и лекции с участием известных российских журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры. В ходе фестиваля был организован благотворительный сбор средств. Было собрано более 300 тысяч рублей, которые помогут изменить жизнь троих тяжело больных детей из Псковской области.