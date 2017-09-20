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Псковича, ушедшего из дома с загранпаспортом, разыскивает полиция

В Псковском районе разыскивают Алексея Николаевича Максимова 1978 года рождения, уроженца деревни Ваулино.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 сентября он ушел из дома в деревне Ваулино и сел в  автобус  № 7 «Ваулино – Неелово». До настоящего времени местонахождение Максимова неизвестно.

Его приметы: на вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, лицо смуглое. Носит очки.  Является инвалидом  детства.

Был одет в синие джинсы, толстовку на «молнии» с капюшоном в синюю клетку и в черные ботинки. При себе имел заграничный паспорт на свое имя. 

Всех, кто располагает  информацией о местонахождении Максимова Алексея Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны: (8-8112)  676-844, 676-872 или 02.

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