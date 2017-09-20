Псковича, ушедшего из дома с загранпаспортом, разыскивает полиция

10:22, 23 сентября 2017, ПАИ

В Псковском районе разыскивают Алексея Николаевича Максимова 1978 года рождения, уроженца деревни Ваулино.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 сентября он ушел из дома в деревне Ваулино и сел в автобус № 7 «Ваулино – Неелово». До настоящего времени местонахождение Максимова неизвестно.

Его приметы: на вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, лицо смуглое. Носит очки. Является инвалидом детства.

Был одет в синие джинсы, толстовку на «молнии» с капюшоном в синюю клетку и в черные ботинки. При себе имел заграничный паспорт на свое имя.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Максимова Алексея Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны: (8-8112) 676-844, 676-872 или 02.