Скрипач Марк Таубе выступит в Печорах 24 сентября
24 сентября в 16:00 в концертном зале Международного культурного центра Печор на улице Свободы, 29 состоится вечер камерной музыки «Струн далёкие напевы». Как сообщили Псковскому агентству информации, для пришедших сыграет Заслуженный артист России скрипач Марк Таубе и лауреат международных конкурсов пианистка Екатерина Маришкина.
В программе музыка Баха, Марчелло, Чайковского, Моцарта, Шуберта, Шумана.
Цена билета - 200 рублей. Подробности можно уточнить по телефону 8 911 399 70 96.