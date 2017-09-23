Выставка урожая откроется на огороде в Михайловском

15:55, 23 сентября 2017, ПАИ

29 сентября в 14:30 на огороде Михайловского, который находится в северном саду усадьбы, откроется выставка урожая «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона...». Об этом сообщается на сайте Пушкинского заповедника.

Осенняя выставка завершает цикл творческих мероприятий службы музейных лесов и парков, представленных в этом году. «Каким бы сложным не был этот год в плане погодных условий, от которых зависит качество благоустройства музейных усадеб, урожай плодовых и овощных культур, сотрудники службы старались выполнить свою работу качественно, чтобы порадовать посетителей музея-заповедника ухоженными усадьбами и парками, красивыми цветниками, плодоносящими садами», - отметили в пресс-службе.

29 сентября в Михайловском ждут гостей Пушкинского заповедника и сотрудников музея. «Вместе с нами Флора, древнеримская богиня цветов и полевых плодов, и Помона, римская богиня древесных плодов и изобилия, о которых А. С. Пушкин упоминает в «Послании к Юдину» встретят гостей композициями, составленными из овощей, плодов, цветов. Дополнит праздничное настроение осеннее убранство парка – золото берез и лип, красочные, разноцветные листья кленов, вязов и «цветы последние...», которые стараются отдать свою красоту, напоминая об уходящих теплых днях», - подытожили в пресс-службе.