На квест-экскурсии в Пушкинском заповеднике побывают первокурсники Международной академии туризма

18:01, 23 сентября 2017, ПАИ

27 сентября музей-заповедник «Михайловское» присоединится к празднованию Всемирного дня туризма. Как сообщается на сайте учреждения, в этот день в гости к Пушкинскому заповеднику приедут студенты, преподаватели и сотрудники псковского филиала Международной академии туризма.

Праздник начнется в Пушкинских Горах с церемонии возложения цветов к могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре и продолжится в Михайловском, где для студентов состоится квест-экскурсия по музею-усадьбе и посвящение в первокурсники. Ребят поздравят выпускники и партнеры академии. Затем в Научно-культурном центре гости познакомятся с выставками «Безмолвная проповедь» из собрания Новгородского государственного музея-заповедника и «Владимир Трубаков. Художник-символист», пообщаются с сотрудниками музея и увидят фильм «По заповедным пушкинским местам» (авторы – Н. Алексеев, Д. Виноградов).