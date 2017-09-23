В Псковской области определили победителей конкурса на лучшее поселение

11:02, 23 сентября 2017, ПАИ

Конкурсная комиссия определила победителей конкурса «Лучшее поселение Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики.

В номинации «Экономика успеха» победителями признаны Остров, Пореченская волость Великолукского района и Воронцовская волость Островского района.

В номинации «Территория культуры» лучшими стали Порхов, Новосельская волость Стругокрасненского района и Выборская волость Новоржевского района.

Себеж, Красноармейская волость Себежского района и Переслегинская волость Великолукского района одержали победу в номинации «Красота, комфорт, порядок».

«Самыми здоровыми поселениями» признаны Пустошка, Черневская волость Гдовского района и Карамышевская влость Псковского района.

Все победители получат гранты: городские поселения — по 1,5 млн рублей, сельские — по 1 млн рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 57 поселений Псковской области (47 в прошлом году). Они подали 70 заявок. Члены конкурсной комиссии оценивали не только представленные конкурсные материалы, но и выезжали на местность.

Напомним, областной конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится второй год подряд по инициативе депутатов Дубровенской волости Порховского района. Его цель — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.