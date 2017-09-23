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Общество

Мацуев отметил прогресс в игре Путина на фортепиано

Народный артист России Денис Мацуев отметил прогресс в фортепианной игре президента РФ Владимира Путина. Об этом пианист рассказал в интервью ТАСС.

«Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс», - сказал Мацуев, комментируя исполнение президентом песни Василия Соловьева-Седого «Вечерняя песня» («Город над вольной Невой») в мае 2017 года во время визита в Китай.

При этом музыкант подчеркнул, что глава государства не обращался к нему с просьбой об уроках. «Посоветовал бы ему достойного педагога», - добавил он.

Мацуев отметил, что Путин часто посещает концерты классической музыки. «Владимир Владимирович неоднократно приходил на концерты классической музыки, где я играл. Открытие конкурса Чайковского, новой сцены Мариинки... Все не упомню», - рассказал он.

Российский президент неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино «С чего начинается Родина» на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл «Московские окна» студентам МИФИ.

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